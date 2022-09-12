GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAFAD'dan Ankara ve Kırıkkale için kuvvetli yağış uyarısı
HaberlerGündem Haberleri AFAD'dan Ankara ve Kırıkkale için kuvvetli yağış uyarısı
ABONE OL

AFAD'dan Ankara ve Kırıkkale için kuvvetli yağış uyarısı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), Ankara ve Kırıkkale'de etkili olması beklenen kuvvetli yağış uyarısı yapılarak, ani su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

12.09.2022 - 19:10 | | DHA
AFAD'dan Ankara ve Kırıkkale için kuvvetli yağış uyarısı

 

AFAD'dan yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, 12 Eylül Pazartesi; Ankara'nın Bala ve Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili ile Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Kış geri döndü, hava buz kesti! Sıcaklık 6 derece birden düşüyor! Meteoroloji'den 48 il için son dakika uyarısı
İlgili Haber
Kış geri döndü, hava buz kesti! Sıcaklık 6 derece birden düşüyor! Meteoroloji'den 48 il için son dakika uyarısı

GÜNCEL HABERLER

Meksika’da havai fişek kazası: 1 ölü, 40 yaralı

Meksika’da havai fişek kazası: 1 ölü, 40 yaralı

Yüksekova kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Yüksekova kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Borsa günü rekor seviyede kapattı!

Borsa günü rekor seviyede kapattı!