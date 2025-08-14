AFAD açılımı nedir? AFAD'ın görevleri nelerdir?

Haberin Devamı

AFAD'ın açılımı ve görevleri, bu kurum hakkında en çok merak edilen konuların başında geliyor. Bazen bir doğal afet yaşadığımızda, AFAD'ın olay yerinde olduğuna ve yardım çalışmalarına katıldığına dair bilgiler duyabiliyor veya okuyabiliyoruz. İşte AFAD ile bilmeniz gerekenler...

AFAD'ın açılımı nedir?

AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın kısaltmasıdır. Bu kurum, afetlerin ve acil durumların önlenmesi, müdahalesi ve sonrasında iyileştirme çalışmalarının koordinasyonundan sorumlu olan, dinamik bir yapıda teşkil edilmiş bir kuruluştur.

AFAD'ın görevleri nelerdir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afet ve acil durumlarla ilgili hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla, olay öncesi hazırlık ve risk azaltma, olay sırasındaki müdahale ve olay sonrası iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayan ana kurumdur. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında insani yardım operasyonlarını yürütür ve koordine eder.

AFAD'ın temel görevleri, merkez ve taşra teşkilatları aracılığıyla yerine getirilir ve ana başlıklar altında şu şekilde toplanabilir:

Strateji, Planlama ve Risk Azaltma

Afet ve acil durumlara ilişkin politika önerileri geliştirmek ve uygulamak.

Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum müdahale, risk yönetimi ve zarar azaltma planlarını yapmak veya yaptırmak (Türkiye Afet Müdahale Planı - TAMP, İl Afet Risk Azaltma Planı - İRAP gibi).

Afet tehlike ve risklerini belirlemek, haritalarını yapmak veya yaptırmak.

Muhtemel afet bölgelerini tespit etmek, zarara uğraması muhtemel yerlerin imar ve planlama esaslarını belirlemek.

Risk azaltma amacıyla kamu yatırımları ve personel ihtiyacı konusunda önerilerde bulunmak.

Afet sigorta hizmetlerinin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Afetlere ilişkin standartları ve akreditasyon esaslarını belirlemek ve denetlemek.

Müdahale ve Koordinasyon

Afet ve acil durum anında müdahaleyi ülke düzeyinde koordine etmek.

Ulusal ve il düzeyindeki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerini (AADYM) idare etmek, kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi sağlamak.

Arama, kurtarma, itfaiye ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) hizmetlerinin standartlarını belirlemek ve bu alanda faaliyet gösteren tüm kamu, özel sektör ve STK'lar arasında koordinasyonu sağlamak.

Yurt içi ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri toplamak ve değerlendirmek.

Afet anında kamu, özel sektör, STK ve yabancı kuruluşlara ait tüm kaynakların etkin kullanımını sağlamak.

Uluslararası acil ve insani yardım operasyonlarını yürütmek, koordine etmek ve bu kapsamdaki tatbikatları yapmak.

İyileştirme ve Yeniden Yapılanma

Afet sonrası hayatın normale dönmesini sağlayıcı tedbirleri almak.

Bina hasar tespit çalışmalarını yapmak, yaptırmak ve değerlendirmek.

Afetzedeler için geçici barınma alanları (çadırkent, konteynerkent gibi) kurmak ve yönetmek.

Afetzedelerin iaşe, ibate ve tedavi gibi acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetleri yürütmek.

Hak sahipliği belirleme, borçlandırma ve tahsilat işlemlerini yapmak.

Kalıcı konutların yapılması için yerleşim yerlerini tespit etmek, harita, etüt, imar ve parselasyon planlarını hazırlatmak ve konutların yapımını sağlamak.

Afet lojistik depoları kurmak ve yönetmek.

Eğitim, Farkındalık ve Gönüllülük

Halkın bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması için eğitimler, kampanyalar ve tatbikatlar düzenlemek.

Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya yönelik eğitim faaliyetleri için standartlar belirlemek ve bu faaliyetleri yürütmek (Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi aracılığıyla).

Gönüllülük sistemini planlamak, yaygınlaştırmak ve gönüllülerin akreditasyonunu yapmak.

Kamuoyu ve basınla ilişkileri planlamak ve yürütmek; afet anında doğru ve hızlı bilgi akışını sağlamak.

Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda sivil savunma hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek.

Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı faaliyetleri, acil kurtarma ve ilk yardım çalışmalarını planlamak.

Seferberlik ve savaş hazırlıkları kapsamında ihtiyaç duyulacak sivil kaynakları tespit etmek.

Gözlem, Bilgi Sistemleri ve Bilimsel Çalışmalar

Ulusal deprem gözlem ve kayıt ağını kurmak, işletmek ve deprem verilerini eş zamanlı olarak toplamak. Meydana gelen depremlerle ilgili büyüklük ve şiddet gibi temel verileri kamuoyuna resmi olarak duyurmak.

Afetlere ilişkin veri tabanları, coğrafi bilgi sistemleri (CBS), haberleşme ve erken uyarı sistemleri kurmak ve işletmek.

Başkanlığın görev alanına giren konularda bilimsel ve Ar-Ge çalışmaları yapmak, yaptırmak ve desteklemek (Afet Araştırmaları Merkezi aracılığıyla).

Uluslararası İlişkiler ve İnsani Yardım

Görev alanıyla ilgili konularda yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.

Uluslararası anlaşmalar ve protokoller çerçevesinde verilen görevleri yürütmek.

Yurt içi ve yurt dışında yardım kampanyaları düzenleyebilmek, ulusal ve uluslararası fonlardan gelen bağışları kabul etmek.

İdari ve Mali Yönetim