Adliye çalışma saatleri nedir? Adliyenin açık olduğu saatler (2025)

Vatandaşların hukuki işlemlerini gerçekleştirmek, dava süreçlerini takip etmek veya adli sicil kaydı gibi belgeleri temin etmek için başvurdukları adliyelerin çalışma saatlerini bilmek, işlemlerin aksamadan ve zamanında yürütülmesi açısından oldukça önemlidir. Belirli bir mesai düzenine göre hizmet veren adliyeler, hafta içi sabah erken saatlerde kapılarını açarak akşam saatlerine kadar vatandaşlara hizmet sunuyor. Öğle arası tatili bulunan bu kurumların güncel çalışma saatlerine hakim olmak, olası bir zaman kaybının önüne geçecektir.

Adliye çalışma saatleri nedir?

Türkiye genelindeki adliyeler, standart bir mesai programı uyguluyor. Bu programa göre adliyeler, sabah saat 08:30'da hizmet vermeye başlar ve akşam 17:30'a kadar çalışmalarını sürdürüyor. Gün ortasında ise çalışanların dinlenmesi için bir saatlik öğle arası verilir. Bu mola 12:00 ile 13:00 saatleri arasındadır. Dolayısıyla, adliyelerdeki mesai saatleri sabah 08:30 - 12:00 ve öğleden sonra 13:00 - 17:30 olarak düzenlenmiştir. Covid-19 salgını döneminde bazı adliyelerde geçici olarak farklı saat uygulamaları yapılmış olsa da, güncel ve standart çalışma düzeni bu şekildedir. Adliyeler, hafta sonları (Cumartesi ve Pazar) ile resmi tatil günlerinde kapalıdır.

Adliye saat kaçta açılıyor?

Adliyeler, hafta içi her gün sabah saat 08:30'da hizmet vermeye başlamaktadır. Herhangi bir adli işlem için kuruma gitmeyi planlayan vatandaşların bu saatten itibaren başvurularını yapmaları mümkündür.

Adliye saat kaçta kapanıyor?

Adliyelerdeki mesai, öğle arasının ardından devam ederek akşam saat 17:30'da sona eriyor. Bu saatten sonra vezneler ve diğer birimler işlem kabul etmiyor, bu nedenle acil olmayan işlemlerin gün içerisinde son saate bırakılmaması tavsiye edilir.