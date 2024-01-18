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Adıyaman'da korkutan deprem

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

18.01.2024 - 23:48 |
Adıyaman'da korkutan deprem

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 23.37’de merkez üssü Adıyaman’ın Sincik ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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