Adıyaman'da korkutan deprem
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
18.01.2024 - 23:48 |
AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 23.37’de merkez üssü Adıyaman’ın Sincik ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 18, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2024-01-18
Saat:23:37:23 TSİ
Enlem:38.11944 N
Boylam:38.43361 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/kKM8r32UPa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi