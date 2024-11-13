GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Adıyaman'da hasarlı binalar yıkılıyor

Adıyaman'da hasarlı binalar yıkılıyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ağır hasarlı binaların sürüyor.

13.11.2024 - 13:07 | | İHA
Adıyaman'da hasarlı binalar yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 il arasında yer alan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı tek tek yapılıyor.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi. Ekipler, çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı bina iş makineleriyle kontrollü yıkılıyor. Kamyonlara yüklenen molozlar enkaz döküm alanlarına taşınıyor. Öte yandan yıkım esnasında toz olmaması için sulama işlemleri de gerçekleştiriliyor.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye konser belediyeciliği tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye konser belediyeciliği tepkisi

'Güzel Atlar Ülkesi' Kapadokya'da at çiftlikleri birer birer kapanıyor

'Güzel Atlar Ülkesi' Kapadokya'da at çiftlikleri birer birer kapanıyor

Samsun’da yetiştirdi, Bosna'da altın madalya kazandı! Öğretim görevlisinin arıcılık hikayesi

Samsun’da yetiştirdi, Bosna'da altın madalya kazandı! Öğretim görevlisinin arıcılık hikayesi