Adıyaman ve Gaziantep'te peş peşe depremler
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde saat 21:55’te 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 9.6 kilometre olarak belirlendi.
Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, "Şu an için herhangi bir olumsuz bilgi ulaşmadı." dedi.
MALATYA'DA BİNA ÇÖKTÜ
Deprem çevre illerde de hissedilirken Malatya'da da ağır hasarlı bir bina çöktü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 9, 2023
*
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2023-03-09
Saat:21:55:27 TSİ
Enlem:38.107 N
Boylam:38.442 E
Derinlik:9.6 km
Detay:https://t.co/qcCOUEO0KO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
NURDAĞI'NDA DA DEPREM
Bu depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 9, 2023
*
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Nurdağı (Gaziantep)
Tarih:2023-03-10
Saat:00:08:48 TSİ
Enlem:37.141 N
Boylam:36.912 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/TiJNtD21yH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi