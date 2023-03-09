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Adıyaman ve Gaziantep'te peş peşe depremler

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

09.03.2023 - 22:05 |
Adıyaman ve Gaziantep'te peş peşe depremler

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde saat 21:55’te 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 9.6 kilometre olarak belirlendi.

Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, "Şu an için herhangi bir olumsuz bilgi ulaşmadı." dedi.

MALATYA'DA BİNA ÇÖKTÜ

Deprem çevre illerde de hissedilirken Malatya'da da ağır hasarlı bir bina çöktü.

NURDAĞI'NDA DA DEPREM

Bu depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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