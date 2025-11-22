Adıyaman Gölbaşı'nda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
22.11.2025 - 20:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ADIYAMAN (İHA)

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Yenişehir Kavşağında yaşandı. Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden S.C idaresindeki 02 AFB 920 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada O.P idaresindeki 02 DB 688 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü S.C. ile aynı otomobildeki S.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

