Adıyaman Besni'de çifte cinayet, eşini ve bacanağını öldürüp kaçtı

Adıyaman'da bir şahıs, eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü. Şüpheli olayın ardından kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesinin Aşağısarhan Mahallesi'nde A.S. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple evlerinde 4 çocuk annesi eşi Selvi S. (35) ile bacanağı Muharrem Arslan'ı (50) tabancayla vurdu. A.S. daha sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin duyulmasıyla yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Selvi S. ile Muharrem Arslan'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Polis ekipleri bir taraftan olay yerinde incelemelerde bulunurken bir taraftan ise kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

