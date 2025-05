Adını tarihe yazdıran efsane albay hayatını kaybetti! 'Gerçek bir kahraman'

Beynine pıhtı atması sonucu 1,5 aydır tedavi gördüğü hastanede önceki gün 93 yaşında hayatını kaybeden, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Onur Ödülü'ne sahip İkiz için Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, İkiz'in ailesi, yakınları, askeri yetkililer ve gaziler katıldı.

İkiz'in eşi Hatice İkiz, oğlu Güney İkiz, kızı İpek Kalyoncu ile torunları taziyeleri kabul etti.

Dua edilip "helallik" alınmasının ardından İkiz için cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından İkiz'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda araca konuldu.

İkiz'in cenazesi, daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

"6 AY SONRA GÖREBİLDİM"

Hatice İkiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir komutan eşi olmanın kendisi için çok şerefli olduğunu söyledi.

Eşinin iyi bir vatansever olduğunu dile getiren İkiz, "Fakir halkın, çalışanın yanında olan fevkalade bir insandı." dedi.

İkiz'in kızı İpek Kalyoncu ise babasının kendilerine kattığı değerleri yaşamlarına entegre etmenin en büyük gayeleri olduğunu anlattı.

Kalyoncu, babasının gerçek bir vatanperver olduğunu aktararak, "Her zaman bizim için gurur kaynağı oldu, çok kıymetliydi. Ağabeyim ve benim dışında binlerce evladı vardı. Yeri doldurulmayacak bir insan. Gerçek bir kahraman." diye konuştu,

"MEMLEKETİ VE MEHMETÇİKLERİ ÇOK KIYMETLİYDİ"

Kıbrıs Barış Harekatı döneminde kendisinin ilkokula yeni başladığını belirten Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Her kız çocuğunun olduğu gibi babama çok düşkündüm. Babamın olmayışı beni çok çok etkiledi, onu 6 ay sonra görebildim. Uyku hijyenini yitirmişti. Postallarını günlerce ayağından çıkaramadığından ötürü parmakları adeta birbirine yapışmıştı. Krem sürerken hep 'Vatan sağ olsun.' derdi. Onun için memleketi ve Mehmetçikleri çok kıymetliydi. Memleket meselelerinden de siyasi anlaşmazlıklardan dolayı çok üzülürdü. Her zaman kolektif bilinç gelişmiş eğitimin önemine değer verirdi. Her zaman bize vasiyeti, 'Hiçbir zaman değerlerimizden ödün vermeyin ve yaşamınızı anlamlandırmak adına onlardan asla vazgeçmeyin.' oldu. Biz de elimizden geldiğince onun vasiyetini yerine getiriyoruz. Her zaman adil, cesur, saygılı, dürüst insanlar olma gayretindeyiz."