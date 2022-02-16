Adem Çakıcı öldü mü, neden vuruldu? Adem Çakıcı kimdir?

Adem Çakıcı neden vuruldu, kim saldırdı? Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı dün akşam saatlerinde İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Cevizlibağ mevkiinde silahlı saldırıya uğradı.

Adem Çakıcı öldü mü?

Trafikte seyir halindeyken başka bir araçtan düzenlenen silahlı saldırıdan kendi imkanlarıyla kurtulan Adem Çakıcı yanağından yara aldı.

Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Adem Çakıcı'nın sağ ayağından vurulduğu ifade edildi. Yeğen Çakıcı, 2017 yılında, Kadıköy'de bir otelin restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı.

İstanbul'da yeraltı dünyasının yine hareketli günler yaşadığı ortaya çıktı.

Ankara Sincan Cezaevi'nden 15 Nisan 2020 tarihinde tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Adem Çakıcı saat 20.30 sıralarında, kendi kullandığı otomobili ile Cevizlibağ'da giderken, başka bir arabadan çapraz ateşe tutuldu.

Adem Çakıcı, saldırıdan hafif şekilde yaralanarak kurtuldu. Çakıcı, kendi imkanları ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Servisi'ne gitti. Sağ ayağından yaralandığı anlaşılan Adem Çakıcı'nın burada tedavi altına alındığı kaydedildi.

Adem Çakıcı'nın ilk ifadesinde, kendisine silahla saldıranları tanımadığını söylediği belirtildi. Yine elde edilen diğer bilgilere göre; Adem Çakıcı'nın, bundan bir süre önce Beşiktaş Fulya'da bir kişinin silahla yaralanması olayına karıştığı iddia edildi.

Polisin yaptığı araştırma sonucunda, Adem Çakıcı'nın vurulma olayına karıştığı belirlenen şüpheliler A.H.B, O.O. ve F.Ç. çıkarıldıkları Anadolu Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.