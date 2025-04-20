Adana'nın boğazı 'Eski Baraj'! Karanlığa terk edildi, eski günlerine kavuşmayı bekliyor

Adana'nın merkezindeki Çukurova ve Yüreğir ilçesini birbirine bağlayan Adana'nın boğazı olarak adlandırılan Eski Baraj Gençlik Köprüsü bakımı yapılmadığı için ışıklandırma sistemi çalışmıyor. Vatandaşlar akşam köprüye geldiği zaman rahat bir şekilde yürümek ve köprünün Seyhan Nehri'ne yansıyan görüntüsünü izlemek istiyor. Köprüde ışık olmadığı için bisiklet kullananların köprü üzerinden geçerken yolunu görmekte güçlük çektiği, 2 yıl öncesine kadar ışıklı ve güzel bir görünüme sahip olan Gençlik köprüsü ışıklandırılmayı bekliyor.

Seyhan Nehri manzarasını izlemek için gelen Kadir Acarlar "Keşke ben buraya ilk kez gelmiş olsaydım, çünkü köprünün ışıklarını yanmıyor görürdüm ama yaklaşık 10 yıldır buraya geliyorum. İki sene öncesine kadar köprünün ışıkları pırıl pırıl yanıyordu. Burada akşamları yürüyüş yapıyorum, sabah yürüyüş yaparken problem olmuyor ama akşamları bu saatten itibaren karanlık oluyor ışık olmayınca da güvenlik problemi ortaya çıkıyor. Aynı zamanda karanlıkla beraber görsellikte yok oluyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

‘Adana'nın göz bebeği karanlığa terk edildi'

Köprü ve çevresinde ışık olmadığı için akşamları güvenlik ile ilgili endişesini belirten Acarlar, şöyle devam etti:

"Ben bu konuyla ilgili Cimer'e yazdım, Büyükşehir Belediyesi'ne yazdım, bütün yetkililerle yazdım. Konuştum herkesle ama bir türlü hareket olmadı. Yani neden böyle yapılıyor anlamış değilim. Burası Gençlik Köprüsü, Adana'nın göz bebeği karanlığa terk edildi."

"Köprünün ışıksız halini görünce üzüldük'

Fotoğraf çekmek için Eski Baraja gelen Mehmet Erdoğan "Köprünün ışıklı halini daha önce görmüştüm, rengarenk ve ışıl ışıl yanıyordu çok güzel bir görüntüsü vardı. Köprünün ışıksız olması gözüme hoş gelmedi, biz buraya fotoğraf çekmeye geldik, değişik anlar yakalamaya geldik ama ışıksız halini görünce üzüldük. Köprü tekrar ışıklandırılıp, ortam biraz daha canlandırılabilir. Sadece burası için değil, köprü çevresinin de ışıklandırılması lazım" şeklinde konuştu.

Yaşar Kemal Yürüyüş Parkurunda bisiklet sürmek için köprüden karşıya geçmek isteyen Eren Gökay Yıldız ise " Köprü ışıklıyken çok güzeldi. Bisiklet sürerken daha güvenli oluyordu, en azından önümüzü görebiliyorduk şimdi köprü ışıksız olunca göremiyoruz. Köprü ışıksız olunca buradan geçerken korku içerisinde geçiyoruz. Buraya ışık yapılmasını istiyoruz" dedi.