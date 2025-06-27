Adanalı genç yedi düvele duyurdu! Hastane önünde lokma dağıttı, sosyal medyada viral oldu: İntikamsa intikam

Adana’da bir kişi, kendisini aldattığını öne sürdüğü hemşire nişanlısının görev yaptığı hastanenin önünde lokma döktürüp, ‘Allah kurtardı’ yazılı pankart astı.

Kentte yaşayan bir genç, ayrıldığı hemşire nişanlısının görev yaptığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önünde lokma döktürüp, dağıttı.

Nişanlısının kendisini aynı hastanedeki bir doktorla aldattığını öne süren bu kişi, “Nişanlımın evli bir adamla 3 yıldır ilişkisi olduğunu öğrendim. Düğünümüze iki ay kalmıştı. Suçüstü yakaladım ve nişanı bozdum, Allah kurtardı” yazılı pankart astı.

Vatandaşlar hem lokmalarını yedi hem de pankartı cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Bir anda viral olan videoya çok sayıda yorum geldi.

Hakan Yıldırım: Bu tür hareketler suç işlemekten iyidir, şimdi bu görüntüyü her yere yaymak lazım...

Elvora: Pankartın önünden çekilin de, mesaj yerine ulaşsın. Hemen yığılıyor insanlar da ilk defa lokma görmüş gibi, çekilin pankartın kameranın önünden

Kadir: Benim için öldün demenin lokmalı şekli

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Neşeşahane: Hastane önünde dağıtmış hem de. Akıllı adamın hali başka oluyor. İntikamsa intikam... Örnek olsun.