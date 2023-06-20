Adana Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele (KOM) Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, KOM Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n koordinesinde kentte organize ÅŸekilde hareket edip, farklÄ± suÃ§lar iÅŸleyerek halkÄ±n huzurunu bozan suÃ§ ÅŸebekelerini teknik ve fiziki Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucu deÅŸifre etti. SuÃ§ ÅŸebekelerine Ã¼ye olduklarÄ± tespit edilen kiÅŸiler hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yakalama kararÄ± Ã§Ä±karmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KOM ekipleri, bu sabah operasyon iÃ§in harekete geÃ§ti.

Åžafak vakti Ã¶zel harekat ekiplerinin de desteÄŸiyle Ã§ok sayÄ±da adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Demir kapÄ±lar koÃ§baÅŸlarÄ±yla kÄ±rÄ±larak evlere girilirken, adreslerde arama yapan ekipler, Ã§ok sayÄ±da ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.