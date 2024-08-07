Adana'da peş peşe korkutan 3 deprem! AFAD açıkladı, Uzmandan kritik uyarı geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kozan olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 05.32'deki depremin 7,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

2 DEPREM DAHA OLDU

İlk depremden 1 dakika sonra aynı yerde 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

05.34'te ise 4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ekiplerin sahada taramalarını sürdürdüğünü şu ana kadar olumsuz bir durum ile karşılaşamadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Adana Kozan merkezli 4.6, 4.5, 4 büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedillen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

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"BİZE ULAŞAN BİR OLUMSUZLUK YOK"

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Arslanköylü, "Bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Apartmanda yaşayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı evlerinden çıkmışlar. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

"YAPI STOĞUNDA SORUNLAR VAR"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy detayları şu ifadeleri kullandı;

İnsanlar tarafından geniş bir alanda hissedilmiş. Kahramanmaraş, Adana ve çevresinde hissedilmiş. Türkiye bir deprem ülkesi. Dolayısıyla bu tür depremlerin normal olduğunu biliyoruz. Bu depremler her ne kadar insanlar tarafından çok rahat hissedilse de, yıkıcı depremler değil. Bu depremi uyarıcı olarak ele alabiliriz. Çünkü yapı stoklarımız açısından sıkıntılar var. Mesela Adana yapı stokunun eski olduğu bir dilim. Binalar kuzeye doğru iyileşiyor ama asıl sorun Tarsus, Ceyhan ve Seyhan nehirlerinin ortak deltası, ovası olan Çukurova’nın zeminin kötü olması.

Bunu en son 1998 depreminde, çok büyük bir deprem olmamasına rağmen, yıkıcı etkili bir depremdi ve can kayıplarına neden oldu. Bu bölgenin deprem bölgesi olduğunu hem Adana hem de Adana'nın kuzeyindeki Kozan ve Savrun faylarının aktif olduğunu biliyoruz.

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2023 depreminden sonra, özellikle 2. deprem yani Kahramanmaraş-Elbistan depreminde sonra özellikle Göksun civarında artçı depremler meydana gelmişti. Bugünkü depreme artçı değil, müstakil depremler diyebiliriz. Bölge için uyarı yapmak değil, bunu genel bir uyarı olarak düşünmek lazım.

Derin yorumlar yapabilmek için bölgenin bundan sonraki durumunu incelemek gerekiyor. Bu bölgede 6’yı geçebilecek faylar var. Bu tehlikeyi ortaya koyabiliriz. Üç tane depremden sonra gerisinden bir deprem gelecek demesi biraz spekülatif olur.