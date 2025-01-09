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Adana'da çeşme suyunu "zemzem" diye piyasaya sürmeye çalıştılar, suçüstü yakalandılar

Adana'da çeşme suyunu "zemzem" suyu şişelerine koyan imalathaneye baskın yapıldı. Baskında 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi.

09.01.2025 - 22:50 | | İHA
Adana'da çeşme suyunu "zemzem" diye piyasaya sürmeye çalıştılar, suçüstü yakalandılar

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir depoda sahte zemzem suyu imalathanesi olduğu ihbarı alan Seyhan Zabıta ekipleri, adrese baskın yaptı.

Yapılan baskında 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından depo mühürlendi.

Öte yandan, ele geçirilen sahte zemzem suları imha edilmek üzere ekipler tarafından alındı.

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