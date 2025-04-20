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GündemAdana'da alkollü sürücü şoke etti! 1.93 promil alkollü çıktı: Abartmayın bu işi
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Adana'da alkollü sürücü şoke etti! 1.93 promil alkollü çıktı: Abartmayın bu işi

20.04.2025 - 08:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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Adana'da trafik polislerinin yaptığı alkol uygulamasına giren bir kişi devlet memuru olduğunu öne sürerek cezadan kaçmak istedi. 1.93 promil alkollü çıkan sürücü, "Neden bu kadar zorladın? Motoru çekme dedim, abartmayın bu işi" diyerek polislere zorluk çıkartı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında alkollü sürücülere yönelik uygulama düzenlendi. Uygulamada 1013 araç kontrol edilen 96 sürücüye toplamda 1 milyon 330 bin TL para cezası uygulandı. 16 araç ise trafikten men edildi.

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"Devlet memuruyum diyerek polise zorluk çıkarttı"

Trafik polisleri yaptığı alkol uygulamasında E.C'yi (37) durdurdu. Polis memuru alkol testi yapmak isterken E.C, üflemeyeceğini belirtti. Akabinde kameraların kayıt aldığını gören E.C, " 15 dakika yasal hakkım var, ben de devlet memuruyum" diyerek güçlük çıkarttı.

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15 dakika müsaade eden trafik polisleri E.C'yi alkolmetreyi üflettiğinde 1.93 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konulan sürücünün motosikleti de bağlandı. Polislere zorluk çıkartmaya devam eden E.C, "Neden bu kadar zorladın? Motoru çekme dedim, abartmayın bu işi" dedi. Akabinde E.C 100 promil üzerinde alkollü çıktığı için polis merkezine götürüldü.

 

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