Adana yollarında kadın dolmuş şoförü! Görenler bir daha dönüp bakıyor

Yurt dışında 3 yıl tır sürücülüğü yapan 2 çocuk annesi Fatma Kadıoğlu, çocukları için memlekete dönünce çocukluğundan bu yana çok sevdiği şoförlüğü yine bırakamadı. Bu kez de genelde erkek işi olan toplu taşıma sürücülüğüne başladı. Çalıştığı firmada tek kadın sürücü olan Kadıoğlu’nun kullandığı dolmuşa binen vatandaşlar önce şaşırsa da dolmuştan çok mutlu bir şekilde ayrılıyor. Kadıoğlu'nun çalıştığı dolmuşa kadın eli değdiğini de süslemelerden görmek mümkün.

Kadıoğlu, işini çok sevdiğini belirterek, "Aslında büyükşehir belediyesi otobüslerinde çalışmayı çok istedim. Bu zaman diliminde de dolmuşta şu an hizmet veriyorum. Şoförlüğü çocukluğumdan bu yana çok seviyorum. Ben, uluslararası tır şoförlüğü de yaptım. Yurt dışından çocuklarım için gelmek zorunda kaldım. 3 yıl boyunca tır kullandım. Genelde Asya kıtasına gittim" dedi.

Fatma Kadıoğlu, şu an Adana’da hizmet verdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Dolmuşu denedim ve baktım yapabiliyorum. Çok güzel tepkiler alıyorum. Yolcular genelde daha kibar buluyorlar ve daha sakin kullandığımı söylüyorlar. Aracın içini de süslediğim için daha da ilgi çekiyor. Bu iş çok yorucu sabah 05.30 gibi başlayıp gece 00.00’a kadar devam ediyor. Çocuklarıma zaman ayırıp annelik yapmak istiyorum. Sabah erken başlayıp gece geldiğim için zamanım olmuyor. Bayramda bile çocuklarımı göremedim. Maddi sıkıntılarımız da var. Kızım okulunu bıraktı kardeşine bakmak için."

Haberin Devamı

Dolmuşa binen Eylem Paydaş, "Belediye otobüslerinin şoförlerinin kadın olduğunu biliyorum ancak Cemalpaşa dolmuşunda genelde erkekler oluyor ve kabalar. Aracı kullanan kişinin kadın olması çok hoşuma gitti. Her işe el atmalarını istiyorum. Çok sevindim ve kazasız sürüşler diliyorum. Çok şaşırdım çünkü dolmuşlarda kadın sürücü olmuyor" diye konuştu.

Yusuf Kardemir ise, "Genelde kadınlar tarafından çok tercih edilmeyen bir meslek. Bence herkes her işi yapabilir" dedi.