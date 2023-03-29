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Adana ve Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu sarsıntıda sonra Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde de 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

29.03.2023 - 19:57 |
Adana ve Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.36'da ve 19.47'de Adana Saimbeyli merkez üssü olan 3.9 ile 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9 ile 13 kilometre derinliğinde meydana gelen depremler Saimbeyli'ye komşu Göksun ilçesinde hissedildi.

 MARAŞ'TA DA DEPREM

Saat 20.05'te ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçe merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin de yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
Depremle ilgili olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.

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