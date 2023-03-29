Adana ve Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu sarsıntıda sonra Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde de 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.36'da ve 19.47'de Adana Saimbeyli merkez üssü olan 3.9 ile 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9 ile 13 kilometre derinliğinde meydana gelen depremler Saimbeyli'ye komşu Göksun ilçesinde hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 29, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-03-29
Saat:19:47:02 TSİ
Enlem:37.917 N
Boylam:36.257 E
Derinlik:9.38 km
Detay:https://t.co/5rydIlIDag@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
MARAŞ'TA DA DEPREM
Saat 20.05'te ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçe merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin de yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
Depremle ilgili olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 29, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-29
Saat:20:05:55 TSİ
Enlem:37.936 N
Boylam:36.286 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/aqZg0iOzu2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi