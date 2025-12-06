GAZETE VATAN ANA SAYFA
Adana, Samsun'dan sonra bir ilde daha ekmeğe zam geldi
Adana, Samsun'dan sonra bir ilde daha ekmeğe zam geldi

06.12.2025 - 14:08
Adana, Samsun'dan sonra bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Bayburt'ta ekmek fiyatları ve gramajı yeniden belirlendi. Son düzenlemeyle birlikte daha önce 12,5 TL'den satılan 220 gram ekmek, 2,5 TL'lik artışla 15 TL oldu. Yeni tarifeye göre, ekmeğin gramajı da 10 gram artırılarak 230 grama çıkarıldı.

Fırıncılar Odası tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ekmek fiyatının 12,5 TL’den 15 TL’ye çıkarılmasına karar verildi. Zam oranı yaklaşık yüzde 20’ye denk geliyor. Kararda, son dönem maliyet artışlarının belirleyici olduğu belirtildi.

Fiyat güncellemesine paralel olarak ekmek gramajı da 220 gramdan 230 grama çıkarıldı. Böylece tüketiciye sunulan ekmeğin ağırlığı artırılmış oldu. Yetkililer, fiyat yükselişinin gramaj artışını da kapsadığını vurguladı.

Karar doğrultusunda bugünden itibaren Bayburt genelinde ekmek 230 gram olarak 15 TL’den satılacak. Hem tüketiciler hem de esnaf için yeni dönem bugün itibarıyla resmen başlamış oldu.

 

