Adana, Samsun'dan sonra bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Fırıncılar Odası tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ekmek fiyatının 12,5 TL’den 15 TL’ye çıkarılmasına karar verildi. Zam oranı yaklaşık yüzde 20’ye denk geliyor. Kararda, son dönem maliyet artışlarının belirleyici olduğu belirtildi.

Fiyat güncellemesine paralel olarak ekmek gramajı da 220 gramdan 230 grama çıkarıldı. Böylece tüketiciye sunulan ekmeğin ağırlığı artırılmış oldu. Yetkililer, fiyat yükselişinin gramaj artışını da kapsadığını vurguladı.

Karar doğrultusunda bugünden itibaren Bayburt genelinde ekmek 230 gram olarak 15 TL’den satılacak. Hem tüketiciler hem de esnaf için yeni dönem bugün itibarıyla resmen başlamış oldu.