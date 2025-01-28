Adana çikolatası Dubai çılgınlığını bitirdi! Resmen yok satıyor

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sayesinde popülerleşen Dubai çikolatası, 2024 yılının en çok tüketilen ürünleri arasında yer aldı. Ancak her popülerlik gibi Dubai çikolatasının ünü de bitmeye başladı.

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik ise popüler ürünün içerisindeki Kilis'in coğrafi işaret belgesiyle tescilli ‘Cennet Çamuru'nu yeniden yorumlayarak Adana Çikolatası yaptı. Yaklaşık 3 aydır menüde olan ve adeta yok satan Adana çikolatası, “yerli ve milli” bir tat olarak tüketilmeye devam ediyor.

“ÇİKOLATALARIMIZ ÇOK İLGİ GÖRÜYOR”

Gösterişli ambalajıyla satılan Adana çikolatası hakkında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, “Kilis'in Cennet Çamuru ile Dubai çikolatası furyası çıkmıştı. Bizde onu kendi işletmemizde Adana çikolatası olarak satışını yapıyoruz. Bu ürün menümüzde de var ve yoğun talep görüyoruz. Satışlarımız çok güzel. Her gelen müşteride beğeniyor ve adının Adana çikolatası olması nedeniyle çok ilgi görüyor” ifadelerini kullandı.

“ADANA ÇİKOLATASI FURYAMIZ DEVAM EDİYOR"

Dubai çikolatası furyasının bittiğine vurgu yapan Geyik sözlerini şöyle sürdürdü:

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