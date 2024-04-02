Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerde hangi partiler kazandı? 31 Mart Yerel seçim sonucu: Adana'da Belediye Başkanlığı kazanan isimler

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediyelerini kazanan isimler, partileri araştırılmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde 48 milyondan fazla seçmen sandık başına gitti. En çok merak edilen illerin başında Adana geldi. Resmi sonuçlara göre Adana'da belediye başkanlığı kazanan isimler ve partileri belli oldu. Kentte CHP'nin üstünlük kazandığı görüldü.

Adana ilçe belediyelerinde de partiler arasında CHP'nin kazandığı ilçeler çoğunlukta oldu. 2024 yerel seçim sonuçlarına göre Adana ilçe belediye sonuçlarına göre kazanan isimler ve partileri aşağıdaki gibi oldu:

31 MART SEÇİMLERİ ADANA’DA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARTİLER



Adana Büyükşehir Belediyesi: Zeydan Karalar CHP

Aladağ: CHP-Kemal Özdemir

Ceyhan: CHP-Kadir Aydar

Çukurova: CHP-Emrah Kozay

Feke: YRP-Cömert Özen

İmamoğlu: CHP-Kasım Karaköse

Karaisalı: MHP-Bekir Şimşek

Karataş: CHP-Ali Bedrettin Karataş

Kozan: MHP-Mustafa Atlı

Pozantı: MHP-Ali Avan

Saimbeyli: BAĞIMSIZ-Mahmut Dal

Sarıçam: MHP-Bilal Uludağ

Seyhan: CHP-Oya Tekin

Tufanbeyli: CHP-Ahmet Aktürk

Yumurtalık: CHP-Erdinç Altıok

Yüreğir: CHP-Ali Demirçalı

Haberin Devamı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZEYDAN KARALAR KİMDİR?

31 Mart yerel seçimlerinde tekrar seçilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu sonuca göre ikinci kez başkan seçildi. 1958'de Adana'da dünyaya gelen Zeydan Karalar, 1977-1980 yılları arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini sürdürdü.

Öncesinde 2014 yılında Adana'nın Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı'nı yürüttü. 2019 seçimlerinde aldığı 53,69 oy oranı ile Adanalıların teveccühüne kavuştu. Son olarak 31 Mart 2024'te tekrar Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Eşi Nuray Karalar Fen ve Teknoloji Öğretmenidir. Kızı tıp doktoru, iki oğlu ise mühendistir. Arapça ve Almanca dillerini bilir.

31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ ADANA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN