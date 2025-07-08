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İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Karalar ve Tutdere'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi, sorgulanmak üzere İstanbul'a getirilmişti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler bu sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. 13 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından çevik kuvvet ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

KARALAR TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceylan Kayhan ve belediyede temizlik işlerinden sorumlu çalışan Özcan Zenger 'İcbar suretiyle irtikap' suçundan, iş insanları Kazım Gökhan Yankılıç, Burak Kangal ve Rabil Artan 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in şoförü Sonkan Turan ise 'Suç örgütüne üye olmak' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Avukat Onur Büyükhatipoğlu 'Suç örgütüne üye olma' suçundan, İbrahim Emre ise 'Rüşvet verme' suçundan adli kontrol şartı talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTDERE'YE EV HAPSİ KARARI

Hayrettin Mermer ve Ahmet Mermer isimli şüpheliler daha önceden haklarında verilmiş adli kontrol kararı bulunduğu için savcılıktan serbest bırakılırken, Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

KARALAR İLE BİRLİKTE 8 KİŞİ TUTUKLANDI

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Sulh ceza hakimliğinde savunması alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı. Mahkeme, Karalar ile birlikte Büyükçekmece Başkan vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan, Seyhan Belediyesi Büro İşçisi Özcan Zenger, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan ve iş insanları Burak Kangal, Rabil Atan, Kazım Gökhan Yankılıç'ın da tutuklanmasına karar verdi.