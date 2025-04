A'dan Z'ye her şey burada! Neye ihtiyaç varsa elinizin altında

İzmir'in Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi'nde her hafta salı günleri kurulan bit pazarı vatandaşlardan büyük rağbet görüyor. Bazı meraklılar bütçesine uygun eşya ve kıyafet almak için pazara gelirken kimi de nostalji amacıyla buranın yolunu tutuyor. Ev eşyalarından teknolojik aletlere, siyah beyaz fotoğraflardan antika ürünlere kadar birbirinden ilginç pek çok ürün tezgahlarda satışa sunuluyor. Her bütçeye uygun olarak satılan ikinci el ürünler ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, "Bu pazar 3 yılı aşkın süredir kuruluyor. Türkiye'de ilk kez bir pazar yeri alanında ikinci el eşya ve antika pazarı kuruldu. Özellikle üniversite öğrencileri uygun fiyata ürünler bulabiliyor. Burada ikinci el eşyalar var. Sıfır ürün bulunmuyor. Burada birbirinden çeşit yüzlerce ürünle karşılaşabilirsiniz. Vatandaşlar da esnaf da çok memnun. Kiminin eski ürünleri bazılarının yeni eşyası olabiliyor. Bu olay Avrupa'da çok yaygın. Bizim ülkemizde de böyle durumların desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekir. Burada gezdiğiniz zaman gözünüze hitap edecek, anılarınızı canlandıracak pek çok eşya bulabilirsiniz. Diğer şehirlerde de bu pazarlar kurulmalı. Pazara yaklaşık 18 bine yakın ziyaretçi geliyor. Havalar daha da güzelleştiği zaman bu oran 30 bini buluyor. İkinci el eşya ve antika pazarı katma değerdir. Yabancı turistler de pazara geliyor" dedi.



"Çöpe gidecek eşyalar piyasaya kazandırılıyor"

Pazarcı esnafı Oğuz Özenç ise, "Pazarda aklınıza gelebilecek her şey var. Piyasada bin TL olan bir eşyayı burada 300-400 TL'ye alabilirler. Çöpe gidecek eşyalar burada piyasaya kazandırılıyor. Bu sayede ekonomiye de katkısı oluyor" diye konuştu.

Piyasaya göre daha uygun ürünlerin yer alması sebebiyle pazarın tercih edildiğini kaydeden tekstil ürünleri satıcısı Ayşe Ergen, "İstedikleri birçok ürüne burada ulaşabiliyorlar. Her çeşit ürün burada var. İnsanların talebi de yüksek" diye konuştu.



"İşlevsel ürünler yer alıyor"

Pazarda kağıt, evrak, belge gibi ürünleri satan Banu Özhasar da objelerin piyasaya göre çok uyguna satıldığını ve daha çok işlevsel ürünlerin yer aldığını ifade etti.

Tarihi pul ve çeşitli ülkelerin geçmişte kullanılan paralarını satan Ümit Dere, "Bende birçok ülkenin parası mevcut. İnsanlar para ve pulları koleksiyon amacıyla alıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Öğrenci Cüneyt Yıldırım, pazarı ucuz olduğu için tercih ettiğini ve zaman zaman pazara uğradığını belirtirken, pazara yakın konumda oturan ve ilk defa pazarın yolunu tutan Eren Can Şengör de "İlginç ve eskilerden kalma ürünler bulabileceğimi düşündüm. Burada her türlü ürün var" şeklinde konuştu.