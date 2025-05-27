Adalet Bakanı Tunç'tan 27 Mayıs darbesine ilişkin mesaj: Demokrasimizin yaşadığı bu acı tecrübeyi hiçbir zaman unutmayacağız

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin özgür iradesiyle seçtiği hükümetin silah zoruyla görevden uzaklaştırıldığı 27 Mayıs 1960 darbesinin, Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olduğunu belirtti.

Darbenin, Türkiye'nin büyümesini ve kalkınmasını engellediğini, milletin gönlünde derin yaralar açtığını aktaran Tunç, şöyle devam etti:

"27 Mayıs darbesini, vesayetçi zihniyetin Türkiye'ye karşı yaptığı en büyük kötülük olarak hafızalarımızdan kesinlikle çıkarmayacağız. Üzerinden yıllar geçse de demokrasimizin yaşadığı bu acı tecrübeyi hiçbir zaman unutmadan her türlü vesayet anlayışına karşı demokrasimizi korumaya, milli iradeyi her koşulda üstün tutmaya, hukuk devleti ilkesini güçlendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istiklal ve istikbalimiz için, daha güçlü ve büyük Türkiye için, Türkiye Yüzyılı için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

27 Mayıs darbesi başta olmak üzere tüm darbeleri ve darbe girişimlerini, vesayetçi anlayışı ve bu anlayıştan medet umanları bir kez daha şiddetle kınadığını belirten Bakan Tunç, şunları kaydetti:

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"'Yeter söz milletindir' diyerek çıktığı yolda ömrünü ülkemize ve milletimize adayan, haksız ve hukuksuzca idama mahkum edilen merhum Başbakanımız Adnan Menderes'i, arkadaşları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu, tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyorum."