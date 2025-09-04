Haberin Devamı

Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimine devam eden aktif, donuk veya silik durumdaki tüm öğrencilerin, yaklaşan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarına katılabilmeleri için kayıt yenileme işlemini tamamlamaları zorunludur. Belirlenen tarihler arasında bu kritik işlemi gerçekleştirmeyen öğrenciler, ilgili dönem sınavlarına girme hakkını kaybedeceklerdir. Kayıt yenileme, öğrencilik statüsünün güncellenmesi ve eğitim sürecinin kesintisiz devam etmesi için atılması gereken en önemli adımdır.

Açık öğretim lisesi kayıt yenileme nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için kayıt yenileme süreci oldukça basittir. Aşağıdaki adımları takip ederek kaydınızı kolayca yenileyebilirsiniz:

1. Başvuru tarihlerini takip edin

Öncelikle kayıt yenileme işlemleri için belirlenen tarih aralığının bilinmesi gerekiyor. 2025 yılı için bu tarih aralığı 03 Eylül 2025 tarihinden 26 Eylül 2025'e kadar olan süreyi kapsıyor.

2. Kayıt yenileme ücretini yatırın

Kayıt yenileme işlemi için belirlenen ücret 300 TL'dir. Bu ücreti ilgili bankalara veya ödeme kanallarına yatırmanız gerekiyor. Ücret yatırma işlemi genellikle kaydın otomatik olarak yenilenmesi için yeterli olmaktadır ancak yine de sistem üzerinden kontrol sağlamanız önemlidir.

3. Başvuru merkezlerine gidin (gerekli durumlarda)

Kayıt yenileme işlemleri temel olarak ücretin yatırılmasıyla tamamlansa da bazı durumlarda il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmek gerekebilir. Özellikle sistemsel bir sorunla karşılaştığınızda veya özel bir durumunuz olduğunda bu merkezlerden destek alabilirsiniz.

T.C. kimlik numarası sistemde olmayan öğrenciler ne yapmalı?

Eğer Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi'nde T.C. Kimlik Numaranız güncel değilse veya kayıtlı değilse, öncelikle bu bilgiyi güncellemeniz şart. Bunun için:

Öğrenci numaranızı içeren bir dilekçe hazırlayın.

Dilekçenizin ekine T.C. kimlik numaranızın bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopinizi ekleyin.

Bu belgelerle size en yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne başvurun.

Halk Eğitimi Merkezi, belgelerinizi aciklise@meb.gov.tr adresine e-posta ile göndererek T.C. kimlik numaranızın güncellenmesini sağlayacak. Bu işlem tamamlandıktan sonra kayıt yenileme sürecinize devam edebilirsiniz.