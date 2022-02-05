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GündemABD'nin Türkiye büyükelçisi Flake'den açıklama! Erdoğan koronavirüse yakalanmıştı
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ABD'nin Türkiye büyükelçisi Flake'den açıklama! Erdoğan koronavirüse yakalanmıştı

ABD'nin Türkiye Büyükelçi Jeff Flake, kendisi ve eşi adına yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

05.02.2022 - 21:06 |
ABD'nin Türkiye büyükelçisi Flake'den açıklama! Erdoğan koronavirüse yakalanmıştı

ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi olarak göreve başlayan Jeff Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

Eşi Cheryl Flake ile birlikte Erdoğan ailesine geçmiş olsun mesajı ileten Jeff Flake, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu adına Cheryl ve ben, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi'ne acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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