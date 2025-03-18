AB'den coğrafi işaret alan Bingöl Balı'nın ilk dolumu gerçekleştirildi

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Dolum Tesisi'nde gerçekleştirilen dolum törenine, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Migros Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver, proje koordinatörü ZZEF Grup ve GürAta Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu ile bazı kamu ve özel sektör kurumlarının temsilcileri katıldı.

Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Bingöl Üniversitesinin çalışmalarıyla tescillenen Bingöl Balı, şirketin sürdürülebilir üretim ilkeleri doğrultusunda denetim süreçlerini tamamlayarak kalite güvencesini sağladı.

Yerel bal üreticilerinin gelişimine katkıda bulunarak ve alım desteği sağlayarak, balın AB coğrafi işaretli üretimini güvence altına alan şirket, bal dolum tesisindeki iyileştirme önerileri ve ürün güvenliği denetimleri sonrasında üretime onay verdi.

Her parti balın analiz süreçleri sürdürülebilir hale getirilirken, etiketlerin mevzuata uygunluğu sağlanarak tüketicilere güvenilir bir ürün sunulmasına katkıda bulunuldu. Bal, doğallığı korunarak, uluslararası standartlarda üretilip Migros mağazalarında tüketicilerle buluşacak.

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Açıklamada törende yaptığı konuşmasına yer verilen Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Balı'nın, sadece kentin değil, Türkiye'nin de değeri olduğunu belirterek, geçen yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kentte 179 bin kovan ve 1179 arıcılık işletmesinin bulunduğunu aktardı.

Geçen yıl 1177 arıcının arılı kovan desteklemelerinden faydalandığını ifade eden Usta, şu bilgileri verdi:

"İlimizdeki toplam bal üretimi 1 milyon 445 bin kilograma ulaştı. Bingöl Balı, ulusal ve uluslararası bal yarışmalarında platinum ve altın madalyalar kazanarak kalitesini kanıtladı. Şimdiye kadar katıldığı yarışmalarda 17 farklı ödül kazanan Bingöl Balı, 2022'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yerel coğrafi işaret tescili aldı. 2024'te ise AB tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi ve AB tarafından onaylanan ilk Türk balı unvanını kazandı."

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Usta, ürünün, modern dolum tesisinde işlenerek daha geniş kitlelere ulaşmasının Bingöllü üreticilere ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

"YEREL ARICILAR, GELİŞEREK PROFESYONEL YEREL ÜRETİCİ MODELİNE ULAŞTI"

Migros Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver de alım yaptıkları çiftçi, üretici ve tedarikçiler dahil 23 bin 500 iş ortağı, çalışan ve milyonlarca müşteriyle çok geniş bir ekosisteme sahip olduklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin üreten gücünün en büyük destekçisiyiz. Ülkemizin dört bir yanındaki kooperatifler ve üretici birliklerine ulaşıyor, verdiğimiz eğitimler ve alım desteği ile kaliteli ve güvenli üretim süreçlerini garanti altına alıyoruz. Ürünlerini mağazalarımızda satışa sunuyoruz. " ifadelerini kullandı.

Bu proje ile ulusal ve uluslararası coğrafi işaretini alan Bingöl Balı'nın üreticilerini, tescil gereklilikleri ve Migros kalite standartları kapsamında üretmeleri için desteklediklerine işaret eden Ünver, şunları kaydetti:

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"Yerel arıcılar, gelişerek profesyonel yerel üretici modeline ulaştı. Bu sayede üreticiler emeğinin karşılığını güvenle alırken, üretimin kalite değeri de sürdürülebilir hale geldi. Valiliğimizin himayesinde gerçekleşen projemize katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, AB işaretli ilk balımız Bingöl Balı'nı tüm Türkiye'ye ulaştıracak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kamu ve özel sektör işbirlikleri ile Türkiye'nin dört bir yanında yerel üreticileri ve üretimi destekleyen bu projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz."