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ABD, Kanada ve bazÄ± Arap ülkeleri vatandaÅŸlarÄ±na 'vize muafiyeti'

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararÄ±na gÃ¶re;Â AmerikaÂ BirleÅŸik Devletleri (ABD), Kanada ve bazÄ± Arap Ã¼lkeleri vatandaÅŸlarÄ±na 90 gÃ¼n sÃ¼reyle vize muafiyeti saÄŸlanmasÄ±Â Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlandÄ±.Â

23.12.2023 - 08:37 | | ANKARA, (DHA)
ABD, Kanada ve bazÄ± Arap ülkeleri vatandaÅŸlarÄ±na 'vize muafiyeti'

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±ylaÂ Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlanan kararaÂ gÃ¶re, ABD, Kanada, Bahreyn KrallÄ±ÄŸÄ±, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ± ve Umman SultanlÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkelerinin umuma mahsus pasaport hamili vatandaÅŸlarÄ±na TÃ¼rkiye'ye yapacaklarÄ± turistik amaÃ§lÄ± seyahatlerinde her 180 gÃ¼nde 90 gÃ¼n sÃ¼reyle vize muafiyeti saÄŸlandÄ±. SÃ¶z konusu kararÄ±n 6458 sayÄ±lÄ± YabancÄ±lar ve UluslararasÄ±Â Koruma Kanunu'nun 18'inci Maddesi gereÄŸince alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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