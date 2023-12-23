CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±ylaÂ Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlanan kararaÂ gÃ¶re, ABD, Kanada, Bahreyn KrallÄ±ÄŸÄ±, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ± ve Umman SultanlÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkelerinin umuma mahsus pasaport hamili vatandaÅŸlarÄ±na TÃ¼rkiye'ye yapacaklarÄ± turistik amaÃ§lÄ± seyahatlerinde her 180 gÃ¼nde 90 gÃ¼n sÃ¼reyle vize muafiyeti saÄŸlandÄ±. SÃ¶z konusu kararÄ±n 6458 sayÄ±lÄ± YabancÄ±lar ve UluslararasÄ±Â Koruma Kanunu'nun 18'inci Maddesi gereÄŸince alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.