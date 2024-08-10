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ABD Fransa basketbol final maçı ne zaman? ABD Fransa Basketbol finali hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Paris Olimpiyatları basketbol final maçı

Paris Yaz Olimpiyatları’nda basketbolda final Fransa - ABD arasında oynanacak. Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Bercy Arena’da düzenlenen yarı final maçlarında ABD finale kaldı. Altın madalya için kıyasıya mücadele edilecek. Peki ABD Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

10.08.2024 - 15:01 |
ABD Fransa basketbol final maçı ne zaman? ABD Fransa Basketbol finali hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Paris Olimpiyatları basketbol final maçı

Fransa ve ABD arasında oynanacak Paris Olimpiyat finaline yönelik detaylar sorgulanıyor. Maçın oynanacağı kanal ve saati için araştırmalar Fransa - ABD final maçını kazanan takım altın madalya sahibi olacak ve olimpiyat şampiyonu unvanı alacak. ABD Fransa basketbol final maçı ne zaman? ABD Fransa Basketbol finali hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte Paris Olimpiyatları basketbol final maçı detayları…

FRANSA - ABD BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Fransa ve ABD arasında oynanacak final mücadelesi 10 Ağustos Cumartesi günü saat 22.30’da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

 

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