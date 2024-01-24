ABD flaş açıklama: Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonunu destekliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonu hakkında açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye tarafından onay verilmesinin ABD tarafından memnuniyetle karşıladığını belirterek, Macaristan'ın da bu süreçte adım atmasını sabırsızlıkla beklediğini aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonunu desteklediğini belirten Patel, ancak ABD Kongresi’nin bu konuda kilit bir rol oynadığının farkında olduklarını belirtti.

BIDEN'DAN KONGRE'YE F-16 MEKTUBU

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, Biden'ın kongreye F-16 mektubu gönderdiğini açıkladı. Paksoy "Bu mektuptan sonra, Beyaz Saray'da görüşme olacak. İlk önce bunu onaylayalım diye mektup gönderiyor. Türkiye İsveç onay belgelerini teslim edecek. Beyaz Saray da resmi bildirimi yapacak gibi bir süreç var. Bu mektup bunu onaylamaları için kongreye bir çağrı. Bu bir ara adım gibi. Yani siz İsveç'i onayladınız, biz de böyle bir jest yapıyoruz gibi yarı resmi mektup olduğunu düşünüyoruz. Biden yönetiminiden kongreye böyle bir çağrı gittiyse, bu Ankara'ya biz bir adım attık anlamına gelir. Mektubu görmemiz gerekiyor elbette." ifadelerini kullandı.

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BEYAZ SARAY'DAN CNN TÜRK'E AÇIKLAMA

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy gelişmeleri şu sözlerle aktardı: 15 günlük bir süreç başlatmaları gerekiyor. Bununla ilgili bir zaman çizelgesi vermediler. Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, 'Başkan Biden F-16 satışını desteklediğini uzun zamandır dile getiriyor, Türkiye'ye F-16 satışı ABD'nin de yararınadır.' açıklamasını yaptı bize.

ABD'de böyle konularda bir söylem belirleniyor ve tüm kurumlara gönderiliyor. Kongre, Beyaz Saray Pentagon gibi. Ancak Pentagon hepsinden önce bana ulaştı ve 'Her tarafın çıkarına olacak şekilde çalışıyoruz dendi, Türkiye NATO'da kilit bir ülke' dendi. Söylemlerde dünden bugüne bir farklılık yok.