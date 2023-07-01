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ABD Başkanı Biden'ın torunu Çeşme’de tatilde

ABD Başkanı Joe Biden’ın ilk eşi Neilia Hunter’dan olan oğlu Hunter Biden’ın kızı Naomi Biden, Türkiye’ye geldi.

01.07.2023 - 08:17 |
ABD Başkanı Biden'ın torunu Çeşme’de tatilde

Çeşme’de tatil yapan 29 yaşındaki Naomi Biden önceki gün The Beach Of Momo’da arkadaş grubuyla eğlendi.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Naomi Biden’a eşlik eden kalabalık koruma ordusu, genç kadından önce mekâna gelerek keşif yaptı. Korumalar gerekli önlemleri aldıktan sonra Naomi Biden, kız arkadaşlarıyla plaja giriş yaptı. Gün boyu kendisi için özel hazırlanan locada oturan Biden, ara ara yerinden kalkarak etrafı seyretti. Naomi Biden’ın mekânda olduğu saatlerde kendisine eşlik eden çok sayıda koruma ise sahilde nöbet tuttu.

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