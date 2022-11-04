Abant Gölü Milli Parkı'nda elektrikli fayton dönemi

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda köylüler tarafından işletilen faytonların kullanımı yasaklandı. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin akın ettiği Abant’ta atlı faytonların yerine bundan sonra elektrikli faytonlar kullanılmaya başlayacak. Abant’a getirilen ilk elektrikli faytonun deneme sürüşleri yapıldı.

Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, milli parkta tatilcilere hizmet verecek olan elektrikli faytonla göl turu attı. Abant’ta hizmet verecek olan iki tane elektrikli faytonun 2023'te sayısının daha da artması bekleniyor.

Doğayı korumak ve milli parkı temiz tutmak için elektrikli faytonun hizmet verileceğini açıklayan Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, "Abant’ı daha güzel daha yaşanabilir hale getirerek gelen tatilcilerin daha güzel vakit geçirmesini sağlamak için elektrikli fayton hizmetini sunmaya başlıyoruz. Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokol ile hem faytonun hem de buradaki kafe hizmetinin işletmeciliğini Mudurnu Kaymakamlığı yapacak. Faytonlar 30 kilometre hızla 70 ila 120 kilometre arasında yol gidebiliyor. Amacımız buradaki güzellikleri misafirlerimize sunmak. Abant’ta bir kirlilik vardı bu nedenle de böyle bir uygulamaya geçtik. Yıl sonuna kadar farklı renklerde iki tane fayton olacak. Önümüzdeki yıl sayılarını sekize kadar çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu.