98. Gazi Koşusu ne zaman 2024, Gazi Koşusu 2024 bilet fiyatları ne kadar? Gazi koşusunda koşacak atlar ve jokeyleri 2024 belli oldu mu?

2024 Gazi Koşusu için geri sayım başladı. Türk yarışçılığının en prestijli etkinliği olan 98. Gazi Koşusu için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Veliefendi Hipodromu, bu yıl da Türk atçılığının en önemli yarışına ev sahipliği yapacak ve 98. kez yarışseverlerin karşısına çıkacak. Binlerce kişinin büyük bir merakla beklediği Gazi Koşusu'nda, birbirinden iddialı atlar mücadele edecek. Gazi Koşusu öncesinde de birçok heyecan dolu yarış izleyicilerle buluşacak. Peki, 98. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak? 2024 Gazi Koşusu biletleri satışta mı?

98. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

Gazi Koşusu ise bu yıl 30 Haziran Pazar günü yapılacak. Türk atçılığının en önemli yerlerinden olan Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak olan yarış aat 17.15'te başlayacak.

GAZİ KOŞUSU BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Türkiye Jokey Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;



98. Gazi Koşusu’na sayılı günler kala, Gazi Koşusu’nun sizin için ne anlama geldiğini soruyoruz.



X (Twitter) ya da Instagram platformlarında #GaziKoşusu etiketine “Benim için Gazi” başlığıyla Gazi Koşusu’nun sizin için ne anlam ifade ettiğini yazın ya da Gazi Koşusu'ndaki bir anınızı paylaşın, Gazi Koşusu günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda misafirimiz olun.24 Haziran Pazartesi gününe kadar #GaziKoşusu etiketini kullanıp Gazi Koşusu’nun kendisi için ne ifade ettiğini en etkileyici şekilde belirten kişiler arasından seçilecek 5 yarışseverimiz 98. Gazi Koşusu gününde (30 Haziran Pazar) çift kişilik loca davetiyesinin sahibi olacak.“Örnek: “Benim için Gazi Koşusu tüm kuşakların bir araya geldiği en keyifli anılarımızı barındıran bir aile geleneğidir. #GaziKoşusu”



Biletlerin ne zaman satışa çıkacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Haberin Devamı