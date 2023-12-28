9 AVM’den konkordato talebi

Forum İstanbul ve Marmara Forum dahil 9 alışveriş merkezi (AVM) için konkordato talep edildi. Bunun üzerine bu AVM’lere 26 Aralık 2023 itibarıyla geçici mühlet kararı verildi. AVM’lerin 600 milyon euroluk banka borcu olduğu öğrenildi.



Söz konusu AVM’lerin, 1500 mağazaya ev sahipliği yaptığı ve yıllık 76 milyon ziyaretçi ağırladığı bilgisi verildi. Kararın paydaşları koruma için alındığı belirtildi.