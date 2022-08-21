81 ilde 'kumar' ve 'yasadışı bahis' uygulaması!

Yasadışı Bahis uygulamasında; 64 yasadışı bahis oynatılan işyerinde, 142 oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 63 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem uygulandı. 10 şahıs gözaltına alındı, 237 aranan şahıs yakalandı.

Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri uygulamasında; 18.344 işyeri ve 548 dernekte yapılan denetimlerde 30 şahıs gözaltına alınırken 358 aranan şahıs yakalandı. 98 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 320 şahıs hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı.

67 umuma açık işyeri ve derneğe ise idari işlem yapıldı.

Uygulamada 2 adet bilgisayar, çok sayıda tabanca,tüfek , kesici-deli alet, oyun makinesi, tombala makinesi, yasadışı bahis oyun kuponu, kumar oynanması için materyaller ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 3.117 adet kaçak sigara ele geçirildi.