81 ilde Çengel-5 operasyonu: 187 ton sahte ve kaçak alkole el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen `Çengel-5` operasyonlarında 220 şahsa adli işlem yapıldığını vurgulayarak 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el konulduğunu, 35 milyon TL’lik vergi kaybının engellendiğini belirtti.