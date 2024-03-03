81 ilde 'Çember-13' operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Çember-13" operasyonları kapsamında 3 bin 765 firarinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Arananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.

0-5 yıldır aranmakta olan 3 bin 730 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 17 şahıs,

10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs “Çember-13” operasyonlarıyla yakalandı.

Hırsızlıktan 588 şahıs, dolandırıcılıktan 282 şahıs,yağmadan 119 şahıs,adam Öldürmeden 38 şahıs, cinsel Suçlardan 87 şahıs,narkotik suçlarından 678 şahıs, terörden 40 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 396 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3 bin 765 şahıs yakalandı.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

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Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."