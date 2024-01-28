81 ilde 'çakar lamba' operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Türkiye genelinde izni olmadığı halde çakar lamba kullanan ya da emniyet şeridini ihlal eden sürücülere yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı.
Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak Kullanan (Çakar Lamba) ya da Emniyet Şeridini İhlal Eden Sürücülere Karşı Denetimlerimiz Aralıksız Sürecek.
* Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında “Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan” kişilere karşı yapılan denetimlerde;
- 807 Sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü,
- 5 Milyon 196 Bin TL para cezası uygulandı.
Her zaman ifade ettiğimiz gibi, TRAFİKTE ÖNCELİĞİMİZ: “ÖNCE İNSAN”
Görevi sırasında Işıklı ya da Sesli Uyarı İşareti Bulunan Cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir.