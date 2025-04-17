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8 yıl sonra tahliye edilen Selçuk Kozağaçlı, yeniden cezaevine gönderildi

17.04.2025 - 17:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Gülseren KARAPINAR- Ayşe GÜREL /İSTANBUL, (DHA) -

8 yıl sonra tahliye edilen Selçuk Kozağaçlı, yeniden cezaevine gönderildi

Tutuklu olduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan 8 yıl sonra tahliye edilen Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, şartlı tahliye kararına yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine tekrar cezaevine gönderildi.

Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 2017'den bu yana 'DHKP/C Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklu olan ÇHD Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, dün akşam saatlerinde tahliye edilmişti. Kozağaçlı'nın tahliyesi ÇHD'nin sosyal medya hesabından, "Onursal başkanımız Av. Selçuk Kozağaçlı tahliye olmuştur" notu ile duyurulmuştu. Şartlı tahliye kararına yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine Kozağaçlı yeniden cezaevine gönderildi.

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