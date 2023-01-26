8 yaşındaki Elif’in katili, kadın terörist çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaların ardından 20 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, 6 Nisan 2016'da ilçede görev yapan ve izinli olduğu gün ekmek almaya gittiğinde açılan ateşle Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Said Çelik'in şehit edilmesi ve 27 Eylül 2015'te Dumlupınar Mahallesi'nde evinde ailesiyle olan Elif Şimşek'in teröristler tarafından atılan roket sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı. 2014 ile 2017 yıllarında ilçede PKK'ya yardım eden, terör örgütü adına zorla para toplayan ve vatandaşı kaçırdığı belirlenen 12 şüphelinin adreslerinde 1 tabanca, 14 fişek, çok sayıda toplatma kararı bulunan örgütsel kitap ve doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ELİF'İN KATİLİ DE YAKALANDI

Yakalanıp, tutuklanan şüphelilerden R.B. adlı kadının, Elif Şimşek’in ölümüne neden olan roketi atan terörist olduğu belirtildi. R.B.’nin terör örgütü PKK’nın sözde gençlik yapılanması YDG-H ve sözde şehir yapılanması YPS’ye katılım sağladığı belirlendi. Lice ilçesi ile Bismil ilçesinin Savur kırsalında silah ve bomba eğitimi aldığı tespit edilen R.B.’nin, Bismil'de kapı kapı dolaşıp terör örgütü PKK’nın propagandası yaptığı ve katılım sağlamaları için çalışmalar yürüttüğü de belirtildi.

ODASINDA DERS ÇALIŞIRKEN YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Dumlupınar Mahallesi Memozin Bulvarı’nda 27 Eylül 2015'te PKK’lı teröristlerin ‘Çukur- barikat’ olayları sırasında kurdukları barikatlara müdahale etmek üzere bölgeye giden zırhlı polis araçları saldırıya uğramıştı. Atılan roket, 3 katlı binanın 2’nci katında oturan 3’üncü sınıf öğrencisi Şimşek ailesinin evine isabet etmiş, bu sırada odasında ders çalışan Elif Şimşek hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralanmıştı.

ANNESİNE HABERİ POLİSLER VERDİ

Şimşek ailesi kızları Elif’i katleden terörist teröristlerin yakalandığını polis ekiplerinden öğrendi. Anne Bedia Şimşek, gözyaşları içerisinde polislere teşekkür etti.