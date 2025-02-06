Tarihi dÃ¼kkanlarÄ± ile kÃ¼ltÃ¼rel mirasa ev sahipliÄŸi yapan Basmane'de 1935 yÄ±lÄ±ndan beri aÃ§Ä±k olan dÃ¼kkanda dede mesleÄŸi tatlÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ nesil olarak sÃ¼rdÃ¼ren Fatih Ã–ztapacÄ±, 7 yaÅŸÄ±nda babasÄ± ve amcasÄ±nÄ±n yanÄ±nda Ã§Ä±rak olarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ± mesleÄŸinde 49 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±. Anafartalar Caddesi'nde yer alan 8 metrekarelik dÃ¼kkanlarÄ±nda baklava, aÅŸure, gÃ¼llaÃ§, tulumba, lokma ve revani gibi lezzetleri Ä°zmirlilere sunan Ã–ztapacÄ±, dÃ¼kkanlarÄ±nÄ±n kendilerine dedesinden miras kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Dedesinin tatlÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa 1935 yÄ±llarÄ±nda lokma ve helvayla baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ã–ztapacÄ±, "Tulumba, aÅŸure, baklava gibi diÄŸer tatlÄ± Ã§eÅŸitleriyle Ã¼retime devam etmiÅŸler. Biz de o mirasÄ± devam ettirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. DÃ¼kkanÄ±mÄ±z hep aynÄ± yerdeydi, imalathanemiz de arka sokaÄŸÄ±mÄ±zda" dedi.

'HAYATA BURADA BAÅžLADIM'

Ä°lkokul Ã§aÄŸÄ±nda babasÄ± ve amcasÄ±ndan tatlÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸini aktaran Ã–ztapacÄ± ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"AÄŸaÃ§ yaÅŸken eÄŸilir. BÃ¼yÃ¼klerimizden bu iÅŸi Ã¶ÄŸrenmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k hem okula devam edip hem dÃ¼kkana geldim. O zamanlar Ã§arÅŸÄ± daha hareketliydi. Ä°zmir'in yerleÅŸik halkÄ± burada ikamet ediyordu. Basmane Ã¶nemli bir semt hem gara yakÄ±n hem de geÃ§miÅŸte otogar vardÄ±. Yine merkez sayÄ±lÄ±r, dÃ¼kkanÄ±mÄ±z gara ve metro duraÄŸÄ±na yakÄ±n"Â

Ã–ztapacÄ±, "Ufak yaÅŸlarda iÅŸi Ã¶ÄŸrendiÄŸimiz ve bÃ¼yÃ¼klerimizden gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z iÃ§in dÃ¼kkanla aramda bir baÄŸ oluÅŸtu, hayata burada baÅŸladÄ±m. Ä°lkokul, ortaokul ve lise yÄ±llarÄ±mda okulla dÃ¼kkanÄ± beraber yÃ¼rÃ¼tmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Sonra mesleÄŸi bÃ¼yÃ¼klerimizden devraldÄ±k. Burada Ã§Ä±rak ve usta olarak devam ettik. Askerlikten geldikten sonra yavaÅŸ yavaÅŸ kardeÅŸimle devraldÄ±k ve devam ettirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.

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'MÃœÅžTERÄ°LER TAKDÄ°R EDÄ°YOR'

Kendisinden sonra dÃ¼kkanÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ±n devralmasÄ±nÄ± istediÄŸini aktaran Fatih Ã–ztapacÄ± ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bu iÅŸin dÄ±ÅŸarÄ±dan kiÅŸilerle uzun yÄ±llar yÃ¼rÃ¼mesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Elimizden geldiÄŸi kadar bÃ¼yÃ¼klerimizin bize Ã¶ÄŸrettiÄŸini onlara Ã¶ÄŸretmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Son kararÄ± kendileri verecek ama inÅŸallah devam ettirirler. Ä°malat kÄ±smÄ± Ã¶nemli. Ä°lk Ã¶nce oradan baÅŸlÄ±yorlar. Hepimiz ilk Ã¶nce imalathaneden baÅŸladÄ±k. Ä°lk Ã¶nce en ince ayrÄ±ntÄ±sÄ±na kadar iÅŸi Ã¶ÄŸrenmek, sonra dÃ¼kkanda devam etmek Ã¶nemli"Â

Dede mesleÄŸini devam ettirdikleri iÃ§in mÃ¼ÅŸterilerin kendilerini takdir ettiÄŸini aktaran Ã–ztapacÄ±, eski mÃ¼ÅŸterilerin gelmeye devam ettiÄŸini, yeni neslin de sosyal medyadan gÃ¶rerek dÃ¼kkana geldiklerini kaydetti.

'40 YILDIR AYNI LEZZET'

DÃ¼kkana uzun yÄ±llardÄ±r mÃ¼ÅŸteri olarak gelen RagÄ±p AytaÃ§ (78) da "Bu mekanda Ã§ok kaliteli Ã¼rÃ¼n yaparlar. Her yÃ¶nÃ¼yle Ã¼rÃ¼nleri fevkaladenin Ã¼zerindedir, Ã§ok gÃ¼zel bir mÃ¼ÅŸteri potansiyeli var. Åžu ana kadar duruÅŸlarÄ±nÄ± hiÃ§ bozmadÄ±lar. BabasÄ±nÄ± Ã§ok yakÄ±n tanÄ±rÄ±m, Fatih 3'Ã¼ncÃ¼ nesil, ÅŸu an 4'Ã¼ncÃ¼ nesil de iÅŸin baÅŸÄ±nda" dedi. DÃ¼kkanda 40 yÄ±ldÄ±r aynÄ± lezzetin sunulduÄŸunu sÃ¶yleyen AytaÃ§, "OÄŸlumun niÅŸanÄ±nda kuru baklavayÄ± Fatih'in babasÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±" diye konuÅŸtu.

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