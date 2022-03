8 Mart Dünya Kadınlar günü mesajları ve 2022 sözleri! Sevgiliye, anneye, arkadaşa, ablaya, eşe ve öğretmene kısa uzun anlamlı resimli Dünya Kadınlar Günü sözleri!

8 Mart Dünya Kadınlar günü mesajları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle en çok aranan konu başlıklarından biri oldu. 1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için 8 Mart Dünya Kadınlar günü sözleri derledik. 8 Mart 1857'de Amerika New York'ta tekstil sektöründe insanlık dışı çalışma şartlarını protesto ederek greve başlayan kadınların, çıkan yangında, fabrika önündeki barikatlardan kaçamayarak can vermesinin yıl dönümü olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü olaydan 52 yıl sonra her yıl kutlanıyor. Dünya Kadınlar Günü sözleri ve mesajları…

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Dünyaya sizin gözlerinizden bakabilseydik, dünya daha güzel bir yer olurdu. Tüm kadınlarımızın, Kadınlar Günü kutlu olsun!

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Kadına şiddetin olmadığı, kadınlarında erkekler kadar özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle… Kadınlar gününüz kutlu olsun.

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.



Yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde içten bir arkadaş bazen de değerli bir eş…Onlar bizim baş tacımız. 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Kim olduğuna ve kim olacağına bir başkasının değil, kendisinin karar verdiği güçlü kadınlara… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.



Mücevher gibidir, bir kadının gözyaşları. Onlar damladıkça, sizin değeriniz düşer. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü canı gönülden kutlarım.

Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutlar, sevginin, şefkatin ve özverinin timsali olan kadınlarımıza sevgilerimi ve selamlarımı sunarım.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ 2022

'Dünya'da hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.' Mustafa Kemal Atatürk

“Dünyada her şey kadının eseridir.” – Mustafa Kemal Atatürk

Kadınlar, umudun, yaşamın ve özgürlüğün özüdür. Bu Dünya Kadınlar Gününde umarım ki dünya daha eşit ve adil bir yer haline gelir.

Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol!

ANNEYE, ARKADAŞA, ABLAYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum. Çok özledim. Kadınlar günün kutlu olsun biricik meleğim.

Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun.



Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun.

Bir günümde değil her günümdesin. Her gün her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsin. Kadınlar Günün kutlu olsun!

Mesafeler uzak olsa da, yüreğim hep senin canim… Kadınlar günün kutlu olsun.

Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun.

Arkadaşlar yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Kadınlar günün kutlu olsun

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim…