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8 ilde dev operasyon! Odacılar suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman merkezli 8 ilde düzenlenen Mahzen-30 Operasyonu'nda elebaşılığını Doğan Güney’in yaptığı 'Odacılar' Organize Suç Örgütü'nün çökertildiğini duyurdu.

20.04.2024 - 08:24 |
8 ilde dev operasyon! Odacılar suç örgütü çökertildi

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Batman merkezli 8 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-30” operasyonlarında elebaşılığını Doğan Güney’in yaptığı (Yurt Dışı Firar) "Odacılar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi

Operasyonlarda organize suç örgütünün yöneticilerinden Yonca Onat’ın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek

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