8 ilde dev operasyon! Odacılar suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman merkezli 8 ilde düzenlenen Mahzen-30 Operasyonu'nda elebaşılığını Doğan Güney’in yaptığı 'Odacılar' Organize Suç Örgütü'nün çökertildiğini duyurdu.
20.04.2024 - 08:24 |
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
Batman merkezli 8 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-30” operasyonlarında elebaşılığını Doğan Güney’in yaptığı (Yurt Dışı Firar) "Odacılar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi
Operasyonlarda organize suç örgütünün yöneticilerinden Yonca Onat’ın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek