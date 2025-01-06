77 ilde 'Narkokapan-5' operasyonu! Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde düzenlenen 'Narkokapan-5' operasyonlarında 1713 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir' dedi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; 77 ilde uyuşturucuya yönelik 2 bin 569 ekip ve 6 bin 442 personelin katılımıyla 2 haftadır devam eden 'Narkokapan-5' operasyonlarında; 839 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 168 bin 42 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 1713 şüphelinin yakalandığını aktardı.
77 İlde Uyuşturucuya yönelik 2 haftadır devam eden "NARKOKAPAN-5" operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 6, 2025
⚠️839 Kg uyuşturucu madde ile
⚠️1 Milyon 168 bin 42 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
⛔Zehir taciri 1.713 Şüpheli yakalandı❗
Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde;… pic.twitter.com/FqL1f4SlzK
Cumhuriyet başsavcılıkları ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz" dedi.