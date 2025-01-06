77 ilde 'Narkokapan-5' operasyonu! Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; 77 ilde uyuşturucuya yönelik 2 bin 569 ekip ve 6 bin 442 personelin katılımıyla 2 haftadır devam eden 'Narkokapan-5' operasyonlarında; 839 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 168 bin 42 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 1713 şüphelinin yakalandığını aktardı.

77 İlde Uyuşturucuya yönelik 2 haftadır devam eden "NARKOKAPAN-5" operasyonlarında;

⚠️839 Kg uyuşturucu madde ile

⚠️1 Milyon 168 bin 42 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗



⛔Zehir taciri 1.713 Şüpheli yakalandı❗



Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde;… pic.twitter.com/FqL1f4SlzK — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 6, 2025

Cumhuriyet başsavcılıkları ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz" dedi.

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