73/a Trafik Cezası Kodu Nedir? 73/a Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

73/a trafik cezası kodu, kamu rahatını ve huzurunu bozacak, kişi ve kişilere zarar verecek şekilde araç sürmek cezasıdır. Bu şekilde saygısızca ve tehlikeli araç kullanıldığı takdirde araç sahipleri ve sürücüler idari para cezası yaptırımı ile karşı karşıya kalır. Bu durum güncel yıl itibariyle belirlenmiş miktar üzerinden idari para cezasına çevrilir. Para cezası verilen tarihler kapsamında ödenmelidir. Aynı zamanda bu tarihler içerisinde kişi itiraz hakkını kullanabilir. İlgili mahkeme kapsamında itiraz üzerinden verilen son karar ile birlikte, sürücü gerekli işlemleri ele alır ve uygular.

73/A Cezası Ne Kadar?

Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde, saygısızca kullanan sürücüler 73/a cezasına çarptırılır. Bu ceza şu an güncel miktar üzerinden ise 196 TL olarak ifade edilmektedir. Cezanın tekrarlanması dahilinde ise miktar daha yüksek noktaya çıkabilir. Aynı zamanda geç ödeme ile beraber gelecek olan faiz ve benzeri gibi cezalar doğrultusunda daha yüksek miktar ortaya çıkar.

Çevreyi rahatsız ve huzursuz edecek, etrafındaki insanları tehlikeye atacak şekilde araç kullanmanın cezası bu şekilde belirlenir. Araç marka ve modeli ile beraber hangi durum olursa olsun, tüm araçlar için ortak şekilde bu para cezası 73/a cezası üzerinden değerlendirilir.

73/A Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Karayolları trafik kanunu kapsamında bütün farklı trafik cezaları için itiraz hakkı bulunmaktadır. Bunlardan biri olarak kamu huzurun ve rahatını bozacak şekilde araç kullanmak üzerinden 73/a trafik cezası öne çıkar. Ancak sürücü cezayı aldıktan sonra, belli bir tarih doğrultusunda itiraz hakkını kullanabilir. Bu itiraz hakkı cezanın yapıldığı şehir bağlamında bulunan Sulh Ceza hakimliği kapsamında ele alınır. Sürücü buraya başvururken dilekçe kullanır ve aynı zamanda ilgili belgeleri hazır olarak ulaştırır. Böylece gerekli ceza incelemeye alınır ve buna bağlı olarak bir karara bağlanır.