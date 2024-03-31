7 hane ve 18 seçmenin bulunduğu köyüne 7'nci kez muhtar oldu

Sandıklı ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 500 yıllık geçmişe sahip, 7 hane ve tamamı seçmen olan 18 nüfuslu Asmacık köyünün 30 yıllık muhtarı Ahmet Coşar, 7'nci döneminde de tek aday olarak seçime girdi. 1994 yılında 60 seçmenin oyunu alıp seçildiği muhtarlık görevini aralıksız 6 dönemdir sürdüren Ahmet Coşar, şimdilerde yaşları 60 ile 80 arasında değişen 18 seçmenin kaldığı köyünün yine tek muhtar adayı oldu. Bugün 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında köydeki seçmenlerden 17'si 1092 numaralı sandıkta oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre kullanılan 17 oydan geçerli 13'ünü alan Coşar, 7'nci kez muhtar seçildi. Sandıktan 4 de geçersiz oy çıktı.

'KÖYÜ BEKLEMEK İÇİN MUHTAR OLDUM'

Ahmet Coşar, "Köyümüzün seçmen sayısı 18. Benim 6'ncı dönemim bitti. Bu dönemim son. Bundan sonra aday olmayacağım. Aday olmak için gençlere bırakacağım. Biz yaşlandık. Artık genç olması lazım. Muhtar adayı bir arkadaş vardı. Sandıklı'da kalıyordu, gelmedi, çekildi. Ben de köyü beklemek için muhtar oldum. Zaten kimse yok burada. Kışın 3 hane 6 kişi kalıyor. 3-4 hane de yazın geliyor" dedi.

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Muhtar Ahmet Coşar'ın oğlu Ferudun Coşar da "6 dönemdir babam muhtarlık yapıyordu. Şimdi 7'nci dönemine seçildi. Nasip olursa bir sonraki döneme ben aday olacağım. Babam köyümüze birçok yardım aldı. Parke taşı döşetti, yolları yaptırdı. Babam yapamazsa ben muhtar olduğumda çocuk parkı ihtiyacımız var onu yaptıracağım. Mezarlık düzenlenecek onu yaptırırım. Köyümüze dönüş için bizim yapacağımız bir şey yok ama devlet köyümüzün yakınlarına fabrika falan yaptırırsa geri dönüş olabilir" diye konuştu. (DHA)