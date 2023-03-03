6'lı masadaki 5 lider yarın bir araya geliyor

CHP, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti liderlerinin bir araya geleceği olağanüstü toplantı, yarın saat 17.00'de Saadet Partisi genel merkezinde gerçekleşecek.



Toplantı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan da açıklama geldi. Karamollaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizler milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.