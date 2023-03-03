GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 6'lı masadaki 5 lider yarın bir araya geliyor
ABONE OL

6'lı masadaki 5 lider yarın bir araya geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çıkışı sonrası yoluna 5'li masa olarak devam etmesi beklenen Millet İttifakı genel başkanları yarın bir araya geliyor.

03.03.2023 - 20:59 |
6'lı masadaki 5 lider yarın bir araya geliyor

CHP, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti liderlerinin bir araya geleceği olağanüstü toplantı, yarın saat 17.00'de Saadet Partisi genel merkezinde gerçekleşecek.

Toplantı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan da açıklama geldi. Karamollaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizler milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan:6 Şubat depremleri milat olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan:6 Şubat depremleri milat olacak

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı! Bakan Kurum:405 bin afet konutu yapılacak

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı! Bakan Kurum:405 bin afet konutu yapılacak

6'lı masadaki 5 lider yarın bir araya geliyor

6'lı masadaki 5 lider yarın bir araya geliyor