61 gün kefaret orucu neden tutulur? 61 gün oruç Kur'an'da var mı, 61 gün kefaret orucu hangi ayette geçiyor?

61 gün oruç kefareti hangi ayette yazıyor, tutulmazsa ne olur? Ramazan orucunun kasten bir mazeret olmaksızın bozulması halk arasında 61 gün kefaret orucu tutmayı gerektirir. Peki, 61 gün oruç neden tutulur? 61 gün oruç kefareti hangi ayette yazıyor?



61 GÜN ORUCU VAR, 61 GÜN ORUCU NEDEN TUTULUR?



Orucu kasten, yani mazereti olmadığı hâlde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30 [1936]; Müslim, Sıyâm, 81-84 [1111]; bkz. Ebû Dâvûd, Savm, 37 [2393]; İbn Mâce, Sıyâm, 14 [1671]). Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğinânî, el-Hidâye, 1/122-123).



61 GÜN ORUÇ HANGİ AYETTE YAZIYOR, NEREDE GEÇİYOR?



61 gün oruç tutulmasıyla ilgili hüküm Kurr'an ayetlerinde yer almaz. Bu hüküm hadislerde yer aldığı gibi kefaret 60 gündür. Sondaki bir gün ise bozulan orucun yerine tutulan kaza orucudur.

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