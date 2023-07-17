6 yaÅŸÄ±nda evlendirme davasÄ±nda yeni geliÅŸme! DuruÅŸma 9 Ekim'e ertelendi

Anadolu 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya tutuklular Kadir Ä°stekli ve Yusuf Ziya GÃ¼mÃ¼ÅŸel cezaevinden getirildi. Â Kadir Ä°stekli'nin avukatÄ± duruÅŸmada istifa ettiÄŸini sÃ¶yledi. Mahkeme heyeti avukatÄ±n istifasÄ± Ã¼zerine duruÅŸmayÄ± 9 Ekim'e erteledi.Â

DAVANIN GEÃ‡MÄ°Åž

6 yaÅŸÄ±nda H.K.G.'nin evledirilme iddialarÄ±na iliÅŸkin ilk duruÅŸma 30 Ocak'da yapÄ±ldÄ± ve yapÄ±lan ilk yargÄ±lamada yayÄ±n yasaÄŸÄ± ve gizlilik getirildi. DavanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±nda ise Adli TÄ±p kurumunda gelen rapora gÃ¶re maÄŸdur HK.G.'nin ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bozulduÄŸu belirtilirken, cumhuriyet savcÄ±sÄ± sanÄ±klarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± talep etti. DavanÄ±n 3. ve 4. celselerinde ise savcÄ± mazeretli olduÄŸu iÃ§in ertelenmiÅŸti.Â

Ä°DDÄ°ANAME

Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede Kadir Ä°stekli hakkÄ±nda â€œÃ‡ocuÄŸun cinsel istismarÄ±Ã¶ ve â€œNitelikli cinsel saldÄ±rÄ±Ã¶ suÃ§larÄ±ndan 30 yÄ±ldan az olmamak, baba Yusuf Ziya GÃ¼mÃ¼ÅŸel ve anne FatÄ±ma GÃ¼mÃ¼ÅŸel hakkÄ±nda da â€œÃ‡ocuÄŸun nitelikli cinsel istismarÄ±Ã¶ suÃ§undan 18 yÄ±ldan az olmamak kaydÄ±yla hapis cezasÄ± istenmiÅŸti.Â