6 Şubat resmi tatil mi 2024? 6 Şubat’ta okullar tatil mi 2024, 6 Şubat depreminin yıldönümü resmi tatil mi?

11 ili etkileyen ve Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinin yıl dönümü olan 6 Şubat’ta tatil olup olmayacağına yönelik araştırmalar arttı. Asrın felaketinde yerle bir olan şehirlerde vatandaşlar yeniden ayağa kalkamaya çalışırken deprem bölgesinde 6 Şubat’ta okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, 6 Şubat resmi tatil mi 2024, 6 Şubat’ta okullar tatil mi 2024?

6 Şubat resmi tatil mi 2024, 6 Şubat’ta okullar tatil mi 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 6 Şubat 2024 tarihi tatil olarak görünmüyor. Deprem bölgesinde 6 Şubat gününün tatil olması için henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak MHP Adıyaman İl başkanı Ali Önat, Vali Osman Varol’u ziyaret ederek 6 Şubat gününün tatil edilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Önat, "Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahatça yapabilmesi ve deprem şehitlerinin anılması için 6 Şubat’ın tatil günü olmasını talep ettik" sözlerine yer verdi ve talebin olumlu karşılandığını da ekledi.